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Овечкин установил историческое достижение среди россиян по очкам в НХЛ

Овечкин установил историческое достижение среди россиян по очкам в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты в Анахайме. Таким образом, капитан столичной команды набрал 1602-е очко за карьеру в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Теперь звёздный форвард стал первым российским хоккеистом, который открыл 17-ю сотню очков в регулярках.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 49 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 886 голов и 716 результативных передач в 1475 играх.

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