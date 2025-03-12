Александр Овечкин стал 11-м хоккеистом в истории НХЛ, разменявшим 17-ю сотню очков

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 11-м игроком за всю историю НХЛ, открывшим 17-ю сотню очков в регулярных сезонах. На третьей минуте выездного матча с «Анахайм Дакс» капитан «столичных» отметился результативной передачей и набрал 1601-е очко за карьеру в играх регулярного чемпионата (886+715).

Ранее такого показателя смогли достичь только 10 хоккеистов в истории Лиги: Уэйн Гретцки, Яромир Ягр, Марк Мессье, Горди Хоу, Рон Фрэнсис, Марсель Дионн, Стив Айзерман, Марио Лемье, Сидни Кросби и Джо Сакик.

К этой минуте на счету Овечкина уже 1602 очка (886+716) — на 19-й минуте игры Александр оформил ассистентский дубль.