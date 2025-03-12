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Александр Овечкин стал 11-м хоккеистом в истории НХЛ, разменявшим 17-ю сотню очков

Александр Овечкин стал 11-м хоккеистом в истории НХЛ, разменявшим 17-ю сотню очков
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 11-м игроком за всю историю НХЛ, открывшим 17-ю сотню очков в регулярных сезонах. На третьей минуте выездного матча с «Анахайм Дакс» капитан «столичных» отметился результативной передачей и набрал 1601-е очко за карьеру в играх регулярного чемпионата (886+715).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19    

Ранее такого показателя смогли достичь только 10 хоккеистов в истории Лиги: Уэйн Гретцки, Яромир Ягр, Марк Мессье, Горди Хоу, Рон Фрэнсис, Марсель Дионн, Стив Айзерман, Марио Лемье, Сидни Кросби и Джо Сакик.

К этой минуте на счету Овечкина уже 1602 очка (886+716) — на 19-й минуте игры Александр оформил ассистентский дубль.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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Александр Овечкин открыл 17-ю сотню очков в регулярных чемпионатах НХЛ
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