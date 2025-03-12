Сидни Кросби повторил карьерное достижение Яромира Ягра и Матса Сундина в НХЛ
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кросби (Ракелль, Хейз) – 17:48 (pp) 2:0 Кросби (Ракелль) – 23:02 2:1 Дорофеев (Ханифин, Айкел) – 34:29 (pp) 2:2 Ханифин (Стоун, Дорофеев) – 59:53 3:2 Карлссон (Малкин, Летанг) – 60:49
В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (дубль) и Эрик Карлссон. Второй гол в матче помог капитану «Питтсбурга» добраться до отметки в 70 очков в нынешнем сезоне. Теперь в активе канадского нападающего 70 (23+47) очков в 65 матчах текущего регулярного чемпионата.
Кросби добрался до этой отметки 15-й раз за карьеру в НХЛ, повторив таким образом достижение Яромира Ягра и Матса Сундина. Чаще 70+ очков в североамериканской лиге набирали только Горди Хоу (18 раз), Уэйн Гретцки (17), Рон Фрэнсис и Марсель Дионн (по 16).
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