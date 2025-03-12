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Овечкин оформил ассистентский дубль в первом периоде матча «Анахайм» — «Вашингтон»

Овечкин оформил ассистентский дубль в первом периоде матча «Анахайм» — «Вашингтон»
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи за первый период выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19    

На третьей минуте игры Овечкин пасом из своей зоны разогнал быструю атаку «Кэпиталз», отправив в прорыв Тома Уилсона, который после этого вывел один на один с вратарём открывшего счёт в матче Дилана Строума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 19-й минуте партнёр Александра по звену белорусский нападающий Алексей Протас добил шайбу в сетку после заблокированной защитниками попытки броска от Овечкина, установив ничейный счёт 2:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, теперь на счету 39-летнего российского нападающего 716 результативных передач в регулярных сезонах за карьеру и 1602 очка (886+716).

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