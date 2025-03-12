Овечкин оформил ассистентский дубль в первом периоде матча «Анахайм» — «Вашингтон»

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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи за первый период выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

На третьей минуте игры Овечкин пасом из своей зоны разогнал быструю атаку «Кэпиталз», отправив в прорыв Тома Уилсона, который после этого вывел один на один с вратарём открывшего счёт в матче Дилана Строума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 19-й минуте партнёр Александра по звену белорусский нападающий Алексей Протас добил шайбу в сетку после заблокированной защитниками попытки броска от Овечкина, установив ничейный счёт 2:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, теперь на счету 39-летнего российского нападающего 716 результативных передач в регулярных сезонах за карьеру и 1602 очка (886+716).