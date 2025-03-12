Александр Овечкин повторил уникальное достижение Яромира Ягра в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся двумя результативными передачами за первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты в Анахайме, повторил уникальное достижение легендарного форварда Яромира Ягра в НХЛ.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Теперь звёздный форвард, набравший 1602 очка в регулярках НХЛ, стал вторым европейцем, покорившим данную планку — разменял 17-ю сотню очков. Первому это сделать удалось чешскому форварду Ягру, в активе которого 1921 (766+1155) очко в лиге.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1475 матчах, забив 886 голов и выполнив 716 результативных передач.

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