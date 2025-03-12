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Александр Овечкин повторил уникальное достижение Яромира Ягра в НХЛ

Александр Овечкин повторил уникальное достижение Яромира Ягра в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся двумя результативными передачами за первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты в Анахайме, повторил уникальное достижение легендарного форварда Яромира Ягра в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Теперь звёздный форвард, набравший 1602 очка в регулярках НХЛ, стал вторым европейцем, покорившим данную планку — разменял 17-ю сотню очков. Первому это сделать удалось чешскому форварду Ягру, в активе которого 1921 (766+1155) очко в лиге.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1475 матчах, забив 886 голов и выполнив 716 результативных передач.

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