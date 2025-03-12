Канадский форвард Сидни Кросби побил необычный рекорд Александра Овечкина в НХЛ

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (дубль) и Эрик Карлссон. Второй гол в матче помог капитану «Питтсбурга» побить необычный рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

Сегодня канадский форвард провёл 105-й матч за карьеру в североамериканской лиге, где ему удалось забросить больше одной шайбы. При этом «Вегас» стал 31-м клубом в истории НХЛ, в ворота которого Кросби смог оформить как минимум дубль, что является новым рекордом лиги. За карьеру в НХЛ Сидни не забивал больше одной шайбы лишь в ворота «Юты» (и самого «Питтсбурга», против которого он никогда не играл).

Российский нападающий «Кэпиталз» имеет на своём счету 30 команд, в ворота которых он хотя бы однажды забрасывал больше одной шайбы за матч. Подобного результата ему на данный момент так и не удалось добиться в поединках с «Колорадо Эвеланш», «Сиэтл Кракен» и «Вашингтоном», против которого он никогда не играл.