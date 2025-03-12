Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин установил уникальное достижение для недрафтованных игроков НХЛ в XXI веке

Панарин установил уникальное достижение для недрафтованных игроков НХЛ в XXI веке
Артемий Панарин
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Наместников (Перфетти, Элерс) – 05:18     1:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 11:00 (pp)     2:1 Виларди (Перфетти, Коннор) – 25:06 (pp)    

В составе гостей результативной передачей отметился Артемий Панарин, который достиг отметки в 40 ассистов в нынешнем сезоне. Российский нападающий стал первым недрафтованным игроком НХЛ, сумевшим выполять 40+ результативных передач на протяжении как минимум 10 сезонов подряд в этом столетии.

Рекорд лиги по продолжительности серии с 40+ передач среди тех, кого не выбрали на драфте, был установлен Горди Хоу (1955 — 1970), а затем повторён — сначала Уэйном Гретцки (1979 — 1994), а позже и Адамом Оутсом (1987 — 2002).

Четвёртое место занимает Фил Эспозито (12, 1966 — 1978), а топ-5 замыкает Петер Штястны (11, 1980 — 1991). Панарин (2015 — 2025) же сегодня повторил достижение Стэна Микиты (10, 1961 — 1971).

При этом стоит заметить, что первый драфт состоялся в 1963 году, с тех пор подобные мероприятия проводятся ежегодно.

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд века, Кучеров летит за наградой
Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд века, Кучеров летит за наградой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android