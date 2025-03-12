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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин добрался до редкой юбилейной отметки в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин добрался до редкой юбилейной отметки в НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди — 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19    

В составе «Вашингтона» ещё в первом периоде ассистентский дубль оформил капитан команды Александр Овечкин. Российский форвард провёл 200-й период в матчах североамериканской лиге, в котором ему удалось набрать свыше одного очка за 20 минут.

Таким образом капитан «Кэпиталз» добрался до редкой юбилейной отметки в НХЛ. Он стал всего четвёртым игроком в истории североамериканской лиге, кто родился и вырос за пределами Северной Америке и смог провести 200+ периодов с 1+ очком.

Рекорд в этой номинации принадлежит чеху Яромиру Ягру (299), на втором месте располагается финн Яри Курри (226), а топ-3 замыкает родившийся в Братиславе Петер Штястны (207).

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