Нападающий «Вашингтона» Строум повторил достижение бывшего главного тренера «Кэпиталз»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди — 3:2.

Счёт в матче на третьей минуте встречи открыл нападающий Дилан Строум, забросивший 20-ю шайбу в нынешнем сезоне. Проводящий третий сезон в стане «Кэпиталз» канадский форвард добирался до этой отметки в каждом из трёх регулярных чемпионатов в форме «столичной» команды.

Таким образом Строум стал всего 10-м игроком в истории франшизы с тремя подряд сезонами с 20+ голами с начала своих выступлений за клуб. Рекорд в этой номинации принадлежит российскому форварду Александру Овечкину (20 сезонов).

Последним же до Овечкина и Строума подобное достижение покорялось ещё Дэйлу Хантеру, который впоследствии успел поработать и главным тренером «Кэпиталз». Его серия с тремя сезонами с начала выступления за «Вашингтона» с 20+ голами оборвалась в 1990 году.