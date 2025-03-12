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Нападающий «Вашингтона» Строум повторил достижение бывшего главного тренера «Кэпиталз»

Нападающий «Вашингтона» Строум повторил достижение бывшего главного тренера «Кэпиталз»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди — 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19    

Счёт в матче на третьей минуте встречи открыл нападающий Дилан Строум, забросивший 20-ю шайбу в нынешнем сезоне. Проводящий третий сезон в стане «Кэпиталз» канадский форвард добирался до этой отметки в каждом из трёх регулярных чемпионатов в форме «столичной» команды.

Таким образом Строум стал всего 10-м игроком в истории франшизы с тремя подряд сезонами с 20+ голами с начала своих выступлений за клуб. Рекорд в этой номинации принадлежит российскому форварду Александру Овечкину (20 сезонов).

Последним же до Овечкина и Строума подобное достижение покорялось ещё Дэйлу Хантеру, который впоследствии успел поработать и главным тренером «Кэпиталз». Его серия с тремя сезонами с начала выступления за «Вашингтона» с 20+ голами оборвалась в 1990 году.

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