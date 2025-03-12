«Рейнджерс» уступили лидеру НХЛ «Виннипегу». Наместников забил, у Панарина — ассист

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Канада Лайф-центр» во Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Новость дополняется...