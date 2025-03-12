«Рейнджерс» уступили лидеру НХЛ «Виннипегу». Наместников забил, у Панарина — ассист
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В ночь с 11 на 12 марта на льду «Канада Лайф-центр» во Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Наместников (Перфетти, Элерс) – 05:18 1:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 11:00 (pp) 2:1 Виларди (Перфетти, Коннор) – 25:06 (pp)
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