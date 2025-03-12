Кучеров досрочно завершил матч с «Каролиной» из-за травмы. Купер не сообщил деталей

В ночь с 11 на 12 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел доиграть матч из-за нераскрытой травмы. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сообщил каких-либо подробностей после игры, сказав, что у него нет новостей на сей счёт.
По данным журналистки Гэбби Ширли, в день игры Кучеров не очень хорошо себя чувствовал, но остаётся неясным, связано ли это с досрочным завершением матча.
За 15 минут 17 секунд в первых двух периодах Никита остался без очков и бросков в створ (1 промах) при полезности «-2». Он совершил один перехват и допустил две потери.
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