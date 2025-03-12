Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров досрочно завершил матч с «Каролиной» из-за травмы. Купер не сообщил деталей

Кучеров досрочно завершил матч с «Каролиной» из-за травмы. Купер не сообщил деталей
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джарвис (Ахо) – 04:29 (sh)     2:0 Мартинук – 32:56     3:0 Рослович (Холл, Чатфилд) – 39:15     3:1 Гонсалвес (Хагель, Рэддиш) – 44:38     4:1 Уокер (Стаал) – 46:26    

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел доиграть матч из-за нераскрытой травмы. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сообщил каких-либо подробностей после игры, сказав, что у него нет новостей на сей счёт.

По данным журналистки Гэбби Ширли, в день игры Кучеров не очень хорошо себя чувствовал, но остаётся неясным, связано ли это с досрочным завершением матча.

За 15 минут 17 секунд в первых двух периодах Никита остался без очков и бросков в створ (1 промах) при полезности «-2». Он совершил один перехват и допустил две потери.

Материалы по теме
Тренер «Тампы» решил воспитывать Кучерова! Реакция Никиты — бесценна
Видео
Тренер «Тампы» решил воспитывать Кучерова! Реакция Никиты — бесценна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android