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Александр Овечкин проводит 132-й матч с 2+ ассистами и 446-й — с 2+ очками в НХЛ

Александр Овечкин проводит 132-й матч с 2+ ассистами и 446-й — с 2+ очками в НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты в Анахайме. Таким образом, он проводит 132-й матч с двумя и более голевыми передачами в одной встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19     3:3 Минтюков (Готье, Хеллесон) – 44:26     3:4 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 44:57     4:4 Ватрано (Строум, Минтюков) – 46:18     4:5 Дауд (Уилсон, Дьюхейм) – 53:25     4:6 Бовиллье (Дьюхейм, Сандин) – 58:24     4:7 Протас (Овечкин, Карлсон) – 59:43    

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Для звёздного нападающего это 446-й матч с 2+ очками в регулярках.

Напомним, всего в НХЛ Овечкин принял участие в 1475 матчах, забив 886 голов и выполнив 716 результативных передач.

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