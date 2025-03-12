Александр Овечкин проводит 132-й матч с 2+ ассистами и 446-й — с 2+ очками в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты в Анахайме. Таким образом, он проводит 132-й матч с двумя и более голевыми передачами в одной встрече.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Для звёздного нападающего это 446-й матч с 2+ очками в регулярках.

Напомним, всего в НХЛ Овечкин принял участие в 1475 матчах, забив 886 голов и выполнив 716 результативных передач.

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