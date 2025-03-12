Ассистентский хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче с 11 голами

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 6:4 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Дилан Строум, Энтони Бовиллье, Пьер-Люк Дюбуа (1+2), Ник Дауд, а также белорусский форвард Алексей Протас (хет-трик). Российский звёздный нападающий Александр Овечкин оформил три ассиста.
У гостей забивали Джейкоб Труба, Дрю Хеллесон (1+1), Фрэнк Ватрано (1+1) и российский защитник Павел Минтюков (1+1).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Анахайм» сыграет на выезде с «Ютой» 13 марта. «Вашингтон» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 14 марта.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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