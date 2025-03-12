Протас забил свой 3-й гол в матче с «Анахаймом» в пустые ворота. Ему ассистировал Овечкин

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал хет-трик из голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который недавно завершился в Анахайме победой гостей (7:4). Россиянин принял участие в последнем голе своей команды в пустые ворота, отдав результативный пас белорусскому нападающему Алексею Протасу.

Отметим, для Протаса эта шайба стала третьей в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне в активе Протаса 28 голов и 30 результативных передач в 65 матчах регулярки.

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