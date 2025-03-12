НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 марта
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Сегодня, 12 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Жиру, Штюцле) – 00:24 1:1 Драйсдейл (Конечны, Люкселль) – 23:05 1:2 Клевен (Перрон, Батерсон) – 24:14 2:2 Аболс (Йорк, Пеллетье) – 28:45 2:3 Амадио (Годетт, Сандерсон) – 35:01 2:4 Козенс – 50:59 2:5 Пинто (Амадио, Сандерсон) – 59:25
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хишир (Братт, Хьюз) – 06:37 (pp) 2:0 Коттер – 10:49 3:0 Братт (Гласс) – 18:51 3:1 Оливье (Матейчук, Джонсон) – 23:30 3:2 Марченко (Фантилли, Веренски) – 27:16 4:2 Майер (Ноэсен, Дюмулен) – 36:49 5:2 Хьюз (Гласс, Братт) – 40:26 5:3 Оливье (Дженнер) – 50:29
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кросби (Ракелль, Хейз) – 17:48 (pp) 2:0 Кросби (Ракелль) – 23:02 2:1 Дорофеев (Ханифин, Айкел) – 34:29 (pp) 2:2 Ханифин (Стоун, Дорофеев) – 59:53 3:2 Карлссон (Малкин, Летанг) – 60:49
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Куликов (Беннетт) – 04:27 0:2 Самоскевич (Джонс) – 44:49 (pp) 1:2 Пастрняк (Миттельштадт, Линдхольм) – 48:56 (pp) 2:2 Лорей – 53:51 3:2 Заха (Пастрняк, Задоров) – 56:43
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джарвис (Ахо) – 04:29 (sh) 2:0 Мартинук – 32:56 3:0 Рослович (Холл, Чатфилд) – 39:15 3:1 Гонсалвес (Хагель, Рэддиш) – 44:38 4:1 Уокер (Стаал) – 46:26
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Цуккарелло (Росси, Болди) – 31:01 1:1 Кивиранта (Колтон, Жирар) – 54:20 2:1 Цуккарелло – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Наместников (Перфетти, Элерс) – 05:18 1:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 11:00 (pp) 2:1 Виларди (Перфетти, Коннор) – 25:06 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Кофилд, Слафковски) – 01:06 0:2 Слафковски – 08:34 0:3 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 28:59 1:3 Гронек (Петтерссон) – 44:05 2:3 Петтерссон – 51:08 (pp) 2:4 Мэтисон – 59:43
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07 1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51 2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20 2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14 2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19 3:3 Минтюков (Готье, Хеллесон) – 44:26 3:4 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 44:57 4:4 Ватрано (Строум, Минтюков) – 46:18 4:5 Дауд (Уилсон, Дьюхейм) – 53:25 4:6 Бовиллье (Дьюхейм, Сандин) – 58:24 4:7 Протас (Овечкин, Карлсон) – 59:43
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Свечков, Бланкенбург) – 28:11 (pp) 0:2 Стэмкос (Шей) – 35:17 (pp) 1:2 Джилес (Грундстрём) – 43:42 2:2 Граф (Смит) – 43:56 2:3 Беллоуз (Форсберг) – 46:32
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гавриков (Копитар, Спенс) – 15:33 1:1 Ли (Пажо, Пелеч) – 28:37 2:1 Дано (Мур, Фёгеле) – 29:14 3:1 Байфилд – 34:00 (sh) 4:1 Даути – 58:43 (sh)
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 94 очка после 65 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 94 очками после 66 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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