Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в драке с канадским форвардом «Флориды»
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров в игре с «Флоридой Пантерз» поучаствовал в драке с канадским форвардом «пантер» Сэмом Беннеттом.
Драка случилась за четыре секунды до конца третьего периода. Российский игрок обороны нанёс несколько ударов форварду, после чего повалил Беннетта на лёд.
После драки Задоров и Беннетт получили по пять минут штрафа. Отметим, что во встрече Никита записал на свой счёт передачу.
Напомним, на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Куликов (Беннетт) – 04:27 0:2 Самоскевич (Джонс) – 44:49 (pp) 1:2 Пастрняк (Миттельштадт, Линдхольм) – 48:56 (pp) 2:2 Лорей – 53:51 3:2 Заха (Пастрняк, Задоров) – 56:43
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