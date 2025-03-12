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Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в драке с канадским форвардом «Флориды»

Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в драке с канадским форвардом «Флориды»
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров в игре с «Флоридой Пантерз» поучаствовал в драке с канадским форвардом «пантер» Сэмом Беннеттом.

Драка случилась за четыре секунды до конца третьего периода. Российский игрок обороны нанёс несколько ударов форварду, после чего повалил Беннетта на лёд.

ВИДЕО

После драки Задоров и Беннетт получили по пять минут штрафа. Отметим, что во встрече Никита записал на свой счёт передачу.

Напомним, на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Куликов (Беннетт) – 04:27     0:2 Самоскевич (Джонс) – 44:49 (pp)     1:2 Пастрняк (Миттельштадт, Линдхольм) – 48:56 (pp)     2:2 Лорей – 53:51     3:2 Заха (Пастрняк, Задоров) – 56:43    
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