Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в драке с канадским форвардом «Флориды»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров в игре с «Флоридой Пантерз» поучаствовал в драке с канадским форвардом «пантер» Сэмом Беннеттом.

Драка случилась за четыре секунды до конца третьего периода. Российский игрок обороны нанёс несколько ударов форварду, после чего повалил Беннетта на лёд.

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После драки Задоров и Беннетт получили по пять минут штрафа. Отметим, что во встрече Никита записал на свой счёт передачу.

Напомним, на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.