Овечкин с 3 ассистами не попал в звёзды матча «Анахайм» — «Вашингтон», первой стал Протас

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (7:4), который завершился в Анахайме (США, штат Калифорния) в ночь с 11 на 12 марта мск. На счету Протаса в этой игре хет-трик — вторая, четвёртая и седьмая шайбы «Кэпиталз».
39-летний российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин не был включён в число трёх звёзд матча, несмотря на ассистентский хет-трик. Александр оформил результативные передачи при первом, втором и седьмом голах «столичных», в двух случаях из трёх ассистировав Протасу.
Второй звездой стал защитник «Анахайма» Дрю Хеллесон (гол+пас), третьей — форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа (гол и две передачи).
Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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