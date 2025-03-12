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Овечкин с 3 ассистами не попал в звёзды матча «Анахайм» — «Вашингтон», первой стал Протас

Овечкин с 3 ассистами не попал в звёзды матча «Анахайм» — «Вашингтон», первой стал Протас
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (7:4), который завершился в Анахайме (США, штат Калифорния) в ночь с 11 на 12 марта мск. На счету Протаса в этой игре хет-трик — вторая, четвёртая и седьмая шайбы «Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19     3:3 Минтюков (Готье, Хеллесон) – 44:26     3:4 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 44:57     4:4 Ватрано (Строум, Минтюков) – 46:18     4:5 Дауд (Уилсон, Дьюхейм) – 53:25     4:6 Бовиллье (Дьюхейм, Сандин) – 58:24     4:7 Протас (Овечкин, Карлсон) – 59:43    

39-летний российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин не был включён в число трёх звёзд матча, несмотря на ассистентский хет-трик. Александр оформил результативные передачи при первом, втором и седьмом голах «столичных», в двух случаях из трёх ассистировав Протасу.

Второй звездой стал защитник «Анахайма» Дрю Хеллесон (гол+пас), третьей — форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа (гол и две передачи).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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