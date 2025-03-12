М. Анисин — об игре СКА: нападающие возвращаются в оборону, наладился результат

Обладатель Кубка Гагарина — 2012 Михаил Анисин прокомментировал результаты игрового дня в КХЛ 11 марта.

«Из сегодняшних игр отмечу две: победу «Авангарда» над «Торпедо» 4:3 и победный гол Владимира Ткачёва, который вернулся после тяжёлой травмы. И матч СКА с минским «Динамо». Мы видим, что питерцы стали играть более строго. Даже если есть ошибки и потери, нападающие, все без исключения, возвращаются в оборону. Именно поэтому у минчан, одной из самых горячих команд КХЛ в последний месяц, в атаке почти ничего не получилось.

Как и ожидалось, после возвращения травмированных у армейцев наладилась и игра, и результат. Хорошо, что тренерский штаб не форсирует восстановление, даёт хоккеистам набрать форму, не выпускает на игры раньше времени. Отмечу и доверие молодым игрокам: Демидову, Короткому, подключение в состав ребят 2006 и 2007 годов рождения, которые уже стучатся в основу», — сказал Анисин «Чемпионату».