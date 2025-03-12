Александр Овечкин вышел на 11-е место по количеству побед в истории НХЛ

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали гости.

Для российского капитана столичного клуба Александра Овечкина эта победа стала 815-й в рамках Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин вышел на 11-е место по данному показателю, сравнявшись с Ларри Робинсоном. Рекорд лиги принадлежит Никласу Лидстрёму — 937 побед.

Напомним, в следующей игре «Вашингтон» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 14 марта.