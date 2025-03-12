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Форвард «Вашингтона» Протас высказался о пасе от Овечкина на пустые ворота

Форвард «Вашингтона» Протас высказался о пасе от Овечкина на пустые ворота
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о пасе от российского капитана столичного клуба Александра Овечкина на пустые ворота во встрече с «Анахайм Дакс».

«У нас с ним был зрительный контакт. Надвигается нереальное достижение (речь о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. — Прим. «Чемпионата»), но он сделал такой ход. То, как он был рад за меня, многое говорит о нём как о товарище по команде», — приводит слова Протаса журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19     3:3 Минтюков (Готье, Хеллесон) – 44:26     3:4 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 44:57     4:4 Ватрано (Строум, Минтюков) – 46:18     4:5 Дауд (Уилсон, Дьюхейм) – 53:25     4:6 Бовиллье (Дьюхейм, Сандин) – 58:24     4:7 Протас (Овечкин, Карлсон) – 59:43    
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