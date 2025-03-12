Форвард «Вашингтона» Протас высказался о пасе от Овечкина на пустые ворота

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о пасе от российского капитана столичного клуба Александра Овечкина на пустые ворота во встрече с «Анахайм Дакс».

«У нас с ним был зрительный контакт. Надвигается нереальное достижение (речь о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. — Прим. «Чемпионата»), но он сделал такой ход. То, как он был рад за меня, многое говорит о нём как о товарище по команде», — приводит слова Протаса журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали гости.