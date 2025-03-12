Реакция белоруса Протаса на хет-трик с передачи Овечкина

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился тремя заброшенными шайбами в недавно завершившемся матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс». Напомним, встреча закончилась победой столичной команды со счётом 7:4.

После хет-трика белорусский форвард проехал мимо трибун во время празднования. Первыми поздравлять Протаса подъехали нападающие команды — россиянин Александр Овечкин и американец Ник Дауд.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Протаса 28 голов и 30 результативных передач в 65 матчах регулярки. В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 14 марта.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: