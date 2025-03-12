Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Реакция белоруса Протаса на хет-трик с передачи Овечкина

Реакция белоруса Протаса на хет-трик с передачи Овечкина
Комментарии

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился тремя заброшенными шайбами в недавно завершившемся матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс». Напомним, встреча закончилась победой столичной команды со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19     3:3 Минтюков (Готье, Хеллесон) – 44:26     3:4 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 44:57     4:4 Ватрано (Строум, Минтюков) – 46:18     4:5 Дауд (Уилсон, Дьюхейм) – 53:25     4:6 Бовиллье (Дьюхейм, Сандин) – 58:24     4:7 Протас (Овечкин, Карлсон) – 59:43    

После хет-трика белорусский форвард проехал мимо трибун во время празднования. Первыми поздравлять Протаса подъехали нападающие команды — россиянин Александр Овечкин и американец Ник Дауд.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Протаса 28 голов и 30 результативных передач в 65 матчах регулярки. В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 14 марта.

Материалы по теме
Видео
Протас забил свой 3-й гол в матче с «Анахаймом» в пустые ворота. Ему ассистировал Овечкин

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android