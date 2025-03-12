Овечкин с «Вашингтоном» в 35-й раз одержал 5 побед подряд, это 5-й результат в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после игры с «Анахайм Дакс» в 35-й раз одержал пять побед подряд.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, по данному показателю Овечкин занимает пятое место в истории НХЛ. Чаще форварда пять побед подряд одерживали Никлас Лидстрём (47), Крис Челиос (40), Джо Торнтон (37) и Патрик Марло (37).
Напомним, в ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Уверенную победу со счётом 7:4 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07 1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51 2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20 2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14 2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19 3:3 Минтюков (Готье, Хеллесон) – 44:26 3:4 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 44:57 4:4 Ватрано (Строум, Минтюков) – 46:18 4:5 Дауд (Уилсон, Дьюхейм) – 53:25 4:6 Бовиллье (Дьюхейм, Сандин) – 58:24 4:7 Протас (Овечкин, Карлсон) – 59:43
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