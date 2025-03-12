Овечкин с «Вашингтоном» в 35-й раз одержал 5 побед подряд, это 5-й результат в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после игры с «Анахайм Дакс» в 35-й раз одержал пять побед подряд.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, по данному показателю Овечкин занимает пятое место в истории НХЛ. Чаще форварда пять побед подряд одерживали Никлас Лидстрём (47), Крис Челиос (40), Джо Торнтон (37) и Патрик Марло (37).

Напомним, в ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Уверенную победу со счётом 7:4 одержали гости.