Форвард «Вашингтона» Алексей Протас оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился тремя заброшенными шайбами в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» (7:4), который недавно завершился в Анахайме. Отметим, что для Протаса это первый хет-трик в карьере в НХЛ.
В двух голах нападающего в игре с «Анахаймом» поучаствовал капитан столичной команды Александр Овечкин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми шайбами белоруса в этой встрече.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В сезоне-2024/2025 на счету Протаса 28 голов и 30 результативных передач в 65 проведённых матчах регулярного чемпионата. Всего за карьеру в НХЛ Алексей провёл 234 матча, набрав 111 (41+70) очков.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
- 12 марта 2025
-
09:30
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:51
-
08:47
-
08:42
-
08:38
-
08:30
-
08:27
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
07:55
-
07:39
-
07:05
-
07:03
-
06:33
-
06:31
-
06:29
-
06:22
-
06:12
-
05:58
-
05:52
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
05:33
-
05:26
-
05:24
-
05:22
-
05:02
-
04:51
-
04:51
-
04:35