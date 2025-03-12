Форвард «Вашингтона» Алексей Протас оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился тремя заброшенными шайбами в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» (7:4), который недавно завершился в Анахайме. Отметим, что для Протаса это первый хет-трик в карьере в НХЛ.

В двух голах нападающего в игре с «Анахаймом» поучаствовал капитан столичной команды Александр Овечкин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми шайбами белоруса в этой встрече.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2024/2025 на счету Протаса 28 голов и 30 результативных передач в 65 проведённых матчах регулярного чемпионата. Всего за карьеру в НХЛ Алексей провёл 234 матча, набрав 111 (41+70) очков.

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