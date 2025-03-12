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Селянне встретился с Овечкиным и высказался о погоне Александра за рекордом Гретцки

Селянне встретился с Овечкиным и высказался о погоне Александра за рекордом Гретцки
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Легенда Национальной хоккейной лиги Теэму Селянне встретился с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и высказался о погоне форварда за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я очень взволнован. Скоро произойдёт то, что многие люди считали нереальным. Люди понятия не имеют, о каком рекорде мы сейчас говорим. Даже я сам очень взволнован. Мы видим ажиотаж, все вокруг команды и лиги не могут дождаться, когда это произойдёт, потому что это действительно что-то особенное. Он, вероятно, уже установил бы рекорд, если бы не получил травму.

Я очень рад за него. Он всегда нравился мне как игрок и как человек. Алекс очень энергичный, счастливый. Каждый гол для него особенный. С другой стороны, когда он на скамейке запасных и кто-то из его товарищей по команде забивает, он очень радуется за других игроков. Вот почему партнёры по команде так его уважают — Овечкин хочет, чтобы все остальные тоже добивались успеха», — приводит слова Селянне сайт НХЛ.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Анахайм Дакс»

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