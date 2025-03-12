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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас признан второй звездой игрового дня НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас признан второй звездой игрового дня НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас признан второй звездой игрового дня НХЛ. Во встрече с «Анахайм Дакс» (7:4) белорусский форвард записал на свой счёт первый хет-трик в карьере.

Третья звезда дня — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В игре с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ) канадский нападающий забросил две шайбы.

Первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон, который в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1 Б) отразил 27 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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