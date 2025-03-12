Расписание матчей ВХЛ на 12 марта 2025 года
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Сегодня, 12 марта, пройдут 12 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
1-й период
1 : 0
АКМ
Тульская область
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
Динамо-Алтай
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
Сокол
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Олимпия
Кирово-Чепецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 60 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.
Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
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