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Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил победу над «Анахаймом»

Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил победу над «Анахаймом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о гостевой победе над «Анахайм Дакс».

«Мне понравилось многое из того, что мы сделали сегодня вечером. «Анахайм» — хорошая команда. Трудно контролировать их в течение 60 минут, потому что они настолько быстры, настолько искусны и настолько изворотливы, что могут тебя сломать», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали гости.

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