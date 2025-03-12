Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил победу над «Анахаймом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о гостевой победе над «Анахайм Дакс».

«Мне понравилось многое из того, что мы сделали сегодня вечером. «Анахайм» — хорошая команда. Трудно контролировать их в течение 60 минут, потому что они настолько быстры, настолько искусны и настолько изворотливы, что могут тебя сломать», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 11 на 12 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали гости.