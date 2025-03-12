«Вся рука была чёрно-синей». Капитан «Анахайма» Гудас — о заблокированном броске Овечкина

Капитан «Анахайм Дакс» Радко Гудас перед игрой с «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопрос, хочет ли он провести жёсткий силовой приём против Александра Овечкина, и рассказал о заблокированном броске от российского форварда в прошлом.

«Я бы с удовольствием хотел провести хит. Проблема в том, что, во-первых, его трудно как следует поймать, и, во-вторых, когда это удаётся, ты обычно чувствуешь то же, что и Ови.

Помню, после блокированного броска от Алекса я посмотрел на руку: «О, вот синяк». На следующее утро я проснулся и увидел, что вся рука была чёрно-синей. Я усвоил ценный урок о том, что лучше не блокировать бросок Овечкина», — приводит слова Гудаса Russian Machine Never Breaks.