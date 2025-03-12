Овечкин набрал 1001-е очко в равных составах, это 2-й показатель среди действующих игроков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (7:4) отдал три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Александр Овечкин набрал 1001-е (560+441) очко в равных составах в лиге и занимает второе место по данному показателю среди действующих игроков. Первое место занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого 1075 очков. На третьей строчке — нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (885), на четвёртой — российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин (830).

Рекорд НХЛ по очкам в равных составах принадлежит Уэйну Гретцки — 1818 очков.