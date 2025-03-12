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«Мероприятие рискованное». Рябыкин — о возможной встрече «Авангарда» и «Адмирала» в КГ

«Мероприятие рискованное». Рябыкин — о возможной встрече «Авангарда» и «Адмирала» в КГ
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что возможная серия Кубка Гагарина — 2025 с «Адмиралом» может быть рискованной для омского «Авангарда».

— «Авангард» выиграл 12 матчей кряду — и в принципе может выйти на «Адмирал».
— «Авангард» пару месяцев назад сменил свой состав наполовину, у новичков, что называется, покатило, команда в эйфории. Такие отрезки не продолжаются вечно, рано или поздно неизбежен спад, в том числе функциональный. Двойное турне на Дальний Восток в такой ситуации — мероприятие рискованное, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Напомним, «Авангард» в игре с «Торпедо» (4:3) одержал 12-ю победу подряд и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

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