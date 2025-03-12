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«Было видно — непростой игрок». Билялетдинов — о работе с Овечкиным в начале карьеры

«Было видно — непростой игрок». Билялетдинов — о работе с Овечкиным в начале карьеры
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Зинэтула Билялетдинов рассказал о работе с Александром Овечкиным в начале карьеры нападающего. Овечкин дебютировал за бело-голубых в сезоне-2001/2002 чемпионата России в возрасте 16 лет. В том сезоне он сыграл 22 матча, в которых забросил две шайбы, отдал две голевые передачи и появился на льду в трёх играх плей-офф.

«Мы с ним говорили об игровых моментах, чтобы он развивался. По Александру изначально было видно, что он игрок талантливый, способный, у него было огромное желание играть. Он стремился к этому, играл всегда с большой отдачей. Было видно, что это непростой игрок. Его только надо было оберегать от того, чтобы с ним не было проблем.

Мы нормально общались, обсуждали жизненные моменты, ты ему рассказываешь, что хорошо, что плохо. Но это нормальное обычное общение взрослого со своим родным человеком. Я всегда старался ему подсказать что-то хорошее. Слава богу, серьёзных проблем у него не было», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

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