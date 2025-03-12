«Такое поведение неприемлемо». Генменеджер «Сибири» — о ситуации с Тейлором Беком

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал поведение нападающего новосибирского клуба Тейлора Бека, который досрочно завершил игру с «Адмиралом», заявив: «Если бы я остался на льду, то получил бы большой штраф».

«Безусловно, с Беком проводилась беседа. Такое поведение неприемлемо. Тейлор после этого извинился за своё поведение перед командой, перед тренерами, перед нами — перед всем руководством клуба. И перед болельщиками, разумеется. Эмоции его перехлестнули в тот момент — не хотел он навредить команде и так поступил. Это его, конечно, не красит. Он профессионал и должен качественно выполнять свою работу», — приводит слова Меркулова «Известия».