Форвард «Металлурга» Канцеров рассказал, за что его оштрафовали на 25 тысяч рублей

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о наказании за симуляцию в игре с «Ладой» и рассказал о своём штрафе в МХЛ в размере 25 тысячи рублей.

— Удивились, когда вам выписали штраф за симуляцию в матче с «Ладой»?

— Очень удивился. Я никогда не симулирую. А тут «рыбка»… Тут без комментариев. Я знаю, что так никогда не делаю. Может быть, им показалось, что я делаю «рыбку», а я больше об лёд споткнулся, в то же время соперник воздействовал. Если бы я сам упал, то сказал бы об этом. Я мог убежать «один в ноль». Зачем мне симулировать и падать?

— Штраф – это автоматически из зарплаты вычитается определённая сумма?

— У меня в молодёжной лиге года три-четыре назад был штраф, я задел судью, был на эмоциях, чуть отмашку сделал. Меня удалили до конца игры, а потом выписали штраф в 25 тысяч рублей. Эту сумму удержали из зарплаты, — цитирует Канцерова «ВсеПроСпорт».