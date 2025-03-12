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Форвард «Металлурга» Канцеров рассказал, за что его оштрафовали на 25 тысяч рублей

Форвард «Металлурга» Канцеров рассказал, за что его оштрафовали на 25 тысяч рублей
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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о наказании за симуляцию в игре с «Ладой» и рассказал о своём штрафе в МХЛ в размере 25 тысячи рублей.

— Удивились, когда вам выписали штраф за симуляцию в матче с «Ладой»?
— Очень удивился. Я никогда не симулирую. А тут «рыбка»… Тут без комментариев. Я знаю, что так никогда не делаю. Может быть, им показалось, что я делаю «рыбку», а я больше об лёд споткнулся, в то же время соперник воздействовал. Если бы я сам упал, то сказал бы об этом. Я мог убежать «один в ноль». Зачем мне симулировать и падать?

— Штраф – это автоматически из зарплаты вычитается определённая сумма?
— У меня в молодёжной лиге года три-четыре назад был штраф, я задел судью, был на эмоциях, чуть отмашку сделал. Меня удалили до конца игры, а потом выписали штраф в 25 тысяч рублей. Эту сумму удержали из зарплаты, — цитирует Канцерова «ВсеПроСпорт».

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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оштрафован за симуляцию
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