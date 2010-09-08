МХК "Спартак" обыграл "Амурских Тигров"
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В рамках стартовавшего чемпионата Молодёжной хоккейной лиги МХК «Спартак» на своём льду крупно обыграл «Амурских Тигров» — 5:1.
МХК «Спартак» (Москва) — «Амурские Тигры» (Хабаровск) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
1:0 — Пешехонов (Медведев, Заболотнев) — 03:35 ГБ
2:0 — Гоголев (Толузаков, Батрак) — 22:40
2:1 — Смуров (Алексеев) — 25:53
3:1 — Воронин (Заболотнев) — 38:17
4:1 — Гоголев — 58:46
5:1 — Воронин (Лукьянчук, Голиков) — 59:36
Вратари: Кудлаев — Стельмах.
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