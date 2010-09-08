Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

МХК "Спартак" обыграл "Амурских Тигров"

МХК "Спартак" обыграл "Амурских Тигров"
Комментарии

В рамках стартовавшего чемпионата Молодёжной хоккейной лиги МХК «Спартак» на своём льду крупно обыграл «Амурских Тигров» — 5:1.

МХК «Спартак» (Москва) — «Амурские Тигры» (Хабаровск) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

1:0 — Пешехонов (Медведев, Заболотнев) — 03:35 ГБ
2:0 — Гоголев (Толузаков, Батрак) — 22:40
2:1 — Смуров (Алексеев) — 25:53
3:1 — Воронин (Заболотнев) — 38:17
4:1 — Гоголев — 58:46
5:1 — Воронин (Лукьянчук, Голиков) — 59:36
Вратари: Кудлаев — Стельмах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022