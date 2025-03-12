«Ещё больше его зауважал». А. Коваленко — о желании Овечкина вернуться в «Динамо»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил возможное возвращение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родное московское «Динамо».

«Хватит ли ему сил продолжать карьеру в «Динамо», может ответить только сам Саша. Лишь он определит, когда закончить с хоккеем. Но то, что он хочет завершить карьеру в родном клубе, который дал ему путёвку в жизнь, это просто супер. Теперь всем, кто говорил, что он не патриот своей страны, надо заткнуть рот. Есть поговорка: «Где родился, там и пригодился». Меня здесь родили, я сюда вернулся, отдал долг хоккею и родному клубу. Только положительные эмоции от этого, ещё больше зауважал Александра. Он пример для подражания молодым спортсменам», — цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».