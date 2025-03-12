Зинэтула Билялетдинов оценил работу Анвара Гатиятулина на посту тренера «Ак Барса»

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов оценил работу наставника «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в нынешнем сезоне КХЛ.

«Он достаточно открытый человек, с ним легко общаться. У него есть желание узнать что-то новое, совершенствоваться. Я считаю, что работа, которую он проводит, хорошая. Она даёт результат. Большую часть этого сезона «Ак Барс» провёл на приличном уровне, показывал хороший хоккей. У нас нормальные отношения, общаемся», — приводит слова Билялетдинова «ТИ-Спорт».

Сегодня, 12 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор».