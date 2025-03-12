Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зинэтула Билялетдинов оценил работу Анвара Гатиятулина на посту тренера «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов оценил работу Анвара Гатиятулина на посту тренера «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов оценил работу наставника «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в нынешнем сезоне КХЛ.

«Он достаточно открытый человек, с ним легко общаться. У него есть желание узнать что-то новое, совершенствоваться. Я считаю, что работа, которую он проводит, хорошая. Она даёт результат. Большую часть этого сезона «Ак Барс» провёл на приличном уровне, показывал хороший хоккей. У нас нормальные отношения, общаемся», — приводит слова Билялетдинова «ТИ-Спорт».

Сегодня, 12 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор».

Матч «Ак Барс» — «Трактор» 12 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Эксклюзив
«Очень больно и обидно». Яшкин — о голах в ворота «Ак Барса» после командных ошибок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android