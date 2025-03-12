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Winners опровергло информацию о переходе форварда «Трактора» Ткачёва в «Автомобилист»

Winners опровергло информацию о переходе форварда «Трактора» Ткачёва в «Автомобилист»
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Хоккейное агентство Winners опровергло информацию о переходе форварда «Трактора» Владимира Ткачёва в «Автомобилист».

«Хотим заявить о том, что информация, распространяемая в СМИ, о переходе Владимира Ткачёва в «Автомобилист» не имеет реальных оснований.

На данный момент Владимир продолжает выступать за «Трактор» и может продолжить карьеру в любом клубе КХЛ, включая, но не ограничиваясь, такими командами, как «Динамо» Москва, «Ак Барс» или «Трактор». Окончательное решение будет принято по итогам сезона. Как только появится официальная информация, мы незамедлительно сообщим», — сказано в заявлении.

В нынешнем сезоне Ткачёв провёл 64 встречи, в которых набрал 23 (11+12) очка.

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