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Александр Овечкин рассказал о встрече с легендой НХЛ Теэму Селянне

Александр Овечкин рассказал о встрече с легендой НХЛ Теэму Селянне
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о встрече с легендой Национальной хоккейной лиги Теэму Селянне перед игрой с «Анахайм Дакс» (7:4).

«Было приятно его увидеть. Очевидно, он легенда и великий человек. Мне повезло играть против тех ребят, которые были суперзвёздами в то время», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 49 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 20 результативных передач.

Ранее Теэму Селянне высказался о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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