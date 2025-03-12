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«Вопрос об эгоизме отпал со всех сторон». Гендиректор «Динамо» — о поступке Овечкина

«Вопрос об эгоизме отпал со всех сторон». Гендиректор «Динамо» — о поступке Овечкина
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (7:4).

«В сегодняшнем матче российский форвард оформил ассистентский хет-трик, в том числе выдав результативную передачу в эпизоде с третьим голом белорусского одноклубника Алексея Протаса, который поставил точку в этой встрече, поразив пустые ворота.

Дай бог Александру сил и здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас своей игрой. Сегодня в его исполнении получилась шикарная игра. А результативная передача на Протаса, когда тот забивал в пустые ворота свой третий гол в матче, лишний раз доказала, что вопрос о каком-то эгоизме Александра отпал со всех сторон. Все увидели, что он в первую очередь – командный игрок», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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