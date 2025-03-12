Форвард «Авангарда» Фьоре: Ги Буше — страстный человек, настоящий лидер

Канадский нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре рассказал о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Со стороны кажется, что Ги Буше очень сильно заточен на деталях. Как бы вы описали его как тренера и человека?

– У него потрясающий опыт в НХЛ, где он был и главным тренером, и ассистентом. В прошлом сезоне Ги работал в «Торонто Мэйпл Лифс» с такими звёздами, как Мэттьюс, Марнер, Нюландер… Каждый может чему-то научиться у этих людей. У него, повторюсь, невероятный опыт. Ги – страстный человек, настоящий лидер. Всем бы понравилось играть за такого тренера. Его система отличается от всего того, что мне доводилось видеть ранее, и она мне нравится. Думаю, что она сейчас работает. Мне очень нравится играть под руководством Ги Буше, — заявил Фьоре.