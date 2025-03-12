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Двух руководителей «Салавата» задержали за попытку вывоза чёрной икры — источник

Двух руководителей «Салавата» задержали за попытку вывоза чёрной икры — источник
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Двое руководителей «Салавата Юлаева» были задержаны после матча уфимской команды с «Амуром» за попытку вывоза двух с половиной килограммов чёрной икры из Хабаровска. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын и начальник команды Юрий Попов были задержаны 6 марта в аэропорту Хабаровска. При себе у них было пять полукилограммовых банок с чёрной икрой.

Мужчин доставили на опрос. Там Попов заявил, что вся икра принадлежит ему. Он рассказал, что купил её с рук «для себя» и никаких чеков или документов на икру у него нет. При этом, по словам Попова, продавец ему заявил, что икра была выращена искусственно, а значит, никаких проблем не возникнет.

После опроса сотрудников «Салавата Юлаева» отпустили, однако к тому времени вся остальная команда успела улететь в Уфу. На Попова был оформлен материал проверки. Икру отправили на экспертизу.

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