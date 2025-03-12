Крикунов: Овечкин вернётся в Россию в статусе национального героя

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил вероятное возвращение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родное московское «Динамо».

«Здорово, что Овечкин вернётся и ещё поиграет в России. Молодёжь хоть научит серьёзно относиться к хоккею. Его возвращение пойдёт на пользу КХЛ и в целом нашему хоккею. После того как Саша побьёт рекорд Гретцки, он вернётся в Россию в статусе национального героя. За него же действительно болеет сейчас вся страна, а не только поклонники хоккея», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 49 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очка.