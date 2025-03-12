Никита Гребёнкин — о Матвее Мичкове: знаю, каким человеком он является

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин рассказал, что с детства знает форварда Матвея Мичкова, и надеется, что он выиграет «Колдер Трофи». Ранее «Торонто» обменял Гребёнкина в «Филадельфию».

«Я играл с Матвеем в сборной. Он из Перми, и мы знакомы друг с другом с детства. Я знаю, каким спортсменом и человеком он является, и надеюсь, что он выиграет «Колдер Трофи», обойдя Лэйна Хатсона и других претендентов», — приводит слова Гребёнкина RG.

На данный момент Матвей Мичков является третьим бомбардиром среди новичков НХЛ, он набрал 47 (20+27) очков в 64 матчах в дебютном для себя сезоне в лиге.