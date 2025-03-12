В «Салавате Юлаеве» прокомментировали информацию о задержании двух сотрудников клуба

В пресс-службе «Салавата Юлаева» прокомментировали информацию из СМИ о задержании двух работников уфимского клуба за попытку вывоза 2,5 кг чёрной икры из Хабаровска.

«Нам известна ситуация вокруг наших сотрудников. Никаких задержаний в отношении их не производилось. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела. В адрес клуба никаких запросов не поступало. Надеемся, что в ближайшее время разбирательство по этому поводу будет завершено», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

На данный момент после 63 матчей «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.