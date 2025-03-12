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Потанин назвал выход «Норильска» в плей-офф ВХЛ знаковым событием для региона

Потанин назвал выход «Норильска» в плей-офф ВХЛ знаковым событием для региона
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Член правления Федерации хоккея России Владимир Потанин заявил, что выход «Норильска» в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги является знаковым событием для всего Красноярского края. Клуб сыграет в Кубке Петрова второй раз в истории.

«Поздравляю хоккейный клуб «Норильск» с выходом в плей-офф. Это не только спортивное достижение, но и знаковое событие для всего региона. Хоккей для Норильска — больше, чем игра. Это символ единства и стремления к победе в любых условиях. Уже сейчас можно наблюдать, как успехи команды вдохновляют норильчан, объединяя вокруг игры всех любителей хоккея. Надеюсь, что выход в плей-офф — это ещё один шаг на пути к нашей амбициозной цели — стать чемпионами страны», — цитирует Потанина ТАСС.

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