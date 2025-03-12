Нападающий «Ак Барса» рассказал, в чём команде нужно прибавить к плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев рассказал, в чём команде нужно прибавить, чтобы подойти в оптимальной форме к встречам плей-офф. Следующий матч казанская команда проведёт с «Трактором». Игра начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 марта 2025, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

— На что сейчас следует обратить внимание, чтобы подойти к плей-офф в хорошей форме?

— Пока у нас не всё получается, в таких ситуациях надо идти от простого. Где-то больше сыграть на оборону, показать больше командных действий. Должна быть максимальная самоотдача. Нужно возвращать удачу на свою сторону, а это можно сделать только через работу. Один-два гола забьём — и за ними придут остальные.

— Что можете сказать о «Тракторе»?

— В последних играх соперник много забивает, хорошая командная уверенность. Нам нужно выходить и выигрывать. Будет победа над таким соперником — придёт уверенность, — цитирует Кошелева пресс-служба клуба.