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Нападающий «Ак Барса» рассказал, в чём команде нужно прибавить к плей-офф

Нападающий «Ак Барса» рассказал, в чём команде нужно прибавить к плей-офф
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Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев рассказал, в чём команде нужно прибавить, чтобы подойти в оптимальной форме к встречам плей-офф. Следующий матч казанская команда проведёт с «Трактором». Игра начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На что сейчас следует обратить внимание, чтобы подойти к плей-офф в хорошей форме?
— Пока у нас не всё получается, в таких ситуациях надо идти от простого. Где-то больше сыграть на оборону, показать больше командных действий. Должна быть максимальная самоотдача. Нужно возвращать удачу на свою сторону, а это можно сделать только через работу. Один-два гола забьём — и за ними придут остальные.

— Что можете сказать о «Тракторе»?
— В последних играх соперник много забивает, хорошая командная уверенность. Нам нужно выходить и выигрывать. Будет победа над таким соперником — придёт уверенность, — цитирует Кошелева пресс-служба клуба.

Матч «Ак Барс» — «Трактор» 12 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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