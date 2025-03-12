«Нью-Йорк Рейнджерс» продлили контракт с 39-летним вратарём Джонатаном Куиком, сообщает пресс-служба клуба. Американский голкипер продлил контракт с клубом ещё на один сезон с зарплатой в $ 1,55 млн.

Куик в текущем сезоне провёл 21 матч, в котором одержал девять побед и записал на свой счёт три «сухих» матча. Он стал шестым вратарём за последние 50 лет, кто сыграл три «сухих» матча за один сезон в возрасте 39 лет и старше.

В 48 играх за «Нью-Йорк» за два сезона Куик одержал 27 побед с процентом отражённых бросков 90,4 и коэффициентом надёжности 2,83 при пяти «сухих» матчах. Куик является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.