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«Ак Барс» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ 2024-2025
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Сегодня, 12 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Матч «Ак Барс» — «Трактор» 12 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Ак Барс» располагается на шестой строчке в таблице Востока, набрав 80 очков после 64 встреч.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 90 очками после 64 матчей.

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