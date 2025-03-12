«Ак Барс» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ 2024-2025

Сегодня, 12 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 марта 2025, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

«Ак Барс» располагается на шестой строчке в таблице Востока, набрав 80 очков после 64 встреч.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 90 очками после 64 матчей.