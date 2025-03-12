«Ак Барс» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ 2024-2025
Сегодня, 12 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. Стали известны составы команд.
Состав «Ак Барса»:
Фото: «Ак Барс»
Состав «Трактора»:
Фото: «Трактор»
«Ак Барс» располагается на шестой строчке в таблице Востока, набрав 80 очков после 64 встреч.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 90 очками после 64 матчей.
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