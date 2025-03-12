Олимпийский чемпион — об Овечкине в «Динамо»: он не променял бы родную страну на США

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил возможное возвращение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родное московское «Динамо».

«Овечкин никогда не скрывал, что вернётся в Россию. Ничего удивительного в этом нет, он патриот нашей страны. Александр не променял бы родную страну на США, такого решения не приходилось ждать от него. Сейчас все следят за погоней Овечкина за рекордом Гретцки и немного упустили тот факт, что он в любом случае после НХЛ собирался вернуться в Россию. На Овечкина здесь будут ходить стадионы, это же легенда мирового хоккея», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».