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Олимпийский чемпион — об Овечкине в «Динамо»: он не променял бы родную страну на США

Олимпийский чемпион — об Овечкине в «Динамо»: он не променял бы родную страну на США
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил возможное возвращение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родное московское «Динамо».

«Овечкин никогда не скрывал, что вернётся в Россию. Ничего удивительного в этом нет, он патриот нашей страны. Александр не променял бы родную страну на США, такого решения не приходилось ждать от него. Сейчас все следят за погоней Овечкина за рекордом Гретцки и немного упустили тот факт, что он в любом случае после НХЛ собирался вернуться в Россию. На Овечкина здесь будут ходить стадионы, это же легенда мирового хоккея», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

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