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Металлург — ЦСКА, результат матча 12 марта, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Металлург» во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА и поднялся на третье место на Востоке КХЛ
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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА. Победу одержали магнитогорцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Моисеев (Джонсон, Паливко) – 18:37 (5x5)     1:1 Афанасьев (Ярош, Саморуков) – 32:07 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 37:45 (5x5)     3:1 Зернов (Канцеров, Силантьев) – 43:30 (5x5)     3:2 Нестеров (Ярош, Галиев) – 58:48 (5x5)     4:2 Джонсон – 59:59 (en)    

В конце первого периода счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Моисеев, которому ассистировали Люк Джонсон и Данила Паливко. В середине второго периода Егор Афанасьев сравнял счёт в матче. Через несколько минут Никита Михайлис вновь вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода Денис Зернов удвоил преимущество в счёте. За полторы минуты до конца третьего периода Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. За секунду до конца матча Люк Джонсон забросил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Металлург» выиграл у ЦСКА оба матча в текущем сезоне. Магнитогорский клуб одержал девятую победу в последних 11 встречах.

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