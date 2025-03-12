«Металлург» во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА и поднялся на третье место на Востоке КХЛ

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА. Победу одержали магнитогорцы со счётом 4:2.

В конце первого периода счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Моисеев, которому ассистировали Люк Джонсон и Данила Паливко. В середине второго периода Егор Афанасьев сравнял счёт в матче. Через несколько минут Никита Михайлис вновь вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода Денис Зернов удвоил преимущество в счёте. За полторы минуты до конца третьего периода Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. За секунду до конца матча Люк Джонсон забросил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Металлург» выиграл у ЦСКА оба матча в текущем сезоне. Магнитогорский клуб одержал девятую победу в последних 11 встречах.